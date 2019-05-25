وأشارت الشرطة الإسبانية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، "مساء السبت إشبيلية، احتجزت الشرطة 23 شخصا (لن يتاح لهم حضور نهائي مسابقة كأس الملك)، وصادرت أدوات حادة خلال أحداث في منطقة نرفيون"، حيث يقع ملعب رامون سانشيز-بيثخوان التابع لنادي إشبيلية.

وسيستضيف الملعب المباراة النهائية المقررة مساء السبت، وفق "فرانس برس".

وأشارت الشرطة إلى أن خمسة من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة أيضا، لكن متحدثا باسمها لم يقدم أي تفاصيل إضافية عما جرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ينتمي الموقوفون الى إحدى مجموعات "ألتراس" مشجعي برشلونة، ويعود سبب توقيفهم الى محاولتهم افتعال إشكال مع مشجعين آخرين.