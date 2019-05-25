وارتفعت أسهم اللاعب بشكل كبير، إذ بصم على موسم أكثر من رائع مع فريقه في مختلف البطولات، مما جعل أقوى الأندية العالمية تتصارع على خدماته من أجل التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودائما ما كانت الجماهير تتساءل عن السبب الذي يجعل سراويل دي ليخت ممزقة من إحدى الجهات، خلال خوضه المباريات.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن المدافع الشاب يملك عضلات قوية، خصوصا عضلات الفخذ، الأمر الذي يصعب عيله مهمة ارتداء السراويل القصيرة (الشورت).

وتابعت أن مدافع الفريق الهولندي يضطر، قبل كل مباراة، إلى تقطيع سراويله القصيرة من جهة الفتحة، حتى تتسع لفخذيه ويتمكن من ارتدائها.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن برشلونة يبقى الأقرب لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، بعد تألقه اللافت مع أياكس محليا وقاريا، إلا أن مطالب وكيله مينو رايولا المالية المتعلقة بعمولته الشخصية وراتب اللاعب قد تحول دون إتمام الصفقة.

وقال اللاعب الشاب مؤخرا إنه يفضل الانتقال إلى برشلونة، للحاق بزميله فرانكي دي يونغ الذي رحل بالفعل إلى "كامب نو"، مقابل ما يعادل 65 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار).

ولفت دي ليخت الأنظار بقوة خلال الفترة الماضية، حيث ساهم بشكل كبير في حصد ثنائية الدوري والكأس الهولنديين مع أياكس، فيما كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خرج من نصف النهائي على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف قاتل في الثواني الأخيرة.