وأورد الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تويتر، أن عمر السومة قد سجل 86 بالمئة من أهداف الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2019، وهي أعلى نسبة للاعب بعد انتهاء مرحلة المجموعات.

وذكر حساب دوري الأبطال أيضا أن السومة سجل في كل من المباريات الثلاث الأخيرة، إذ أحرز 4 أهداف. وقال الحساب: “لا تخافوا والعقيد هنا"، في إشارة للقب النجم السوري.

ولعب السومة مع الأهلي السعودي في دور المجموعات 6 مباريات، سجل خلالها 6 أهداف، ويقدم أداء مميزا إذ ساهم في تأهل فريقه إلى دور الستة عشر من المسابقة.

وشارك "العقيد" مع نادي الأهلي هذا الموسم في 31 مباراة بمختلف البطولات، إذ سجل 25 هدفا وصنع لزملائه 7 أهداف.