وقال مدرب "المانشافت" خلال حفل أقامته صحيفة "بيلد" في برلين، إن بايرن ميونخ "لطالما كان مكانا جيدا" بالنسبة للاعبين.

وأضاف لوف "برأيي، لوروا يشعر براحة كبيرة في مانشستر سيتي. لا أعرف ما يخطط له"، مع ترحيبه بعودته المحتملة للدوري الألماني (البوندسليغا).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدرب المنتخب الألماني قوله "إذا حصل هذا الانتقال، سيكون خطوة جيدة له ولنا".

وتأتي هذه التصريحات غداة تأكيد رئيس بايرن أولي هونيس اهتمام العملاق البافاري المتوج هذا الموسم بلقبه السابع تواليا في الدوري الألماني، بالتعاقد مع اللاعب الدولي البالغ من العمر 23 عاما.

وأتى تأكيد هونيس في أعقاب تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة "كيكر"، أشار إلى أن "لاعب شالكه السابق مرشح محتمل بالنسبة إلى بايرن الذي يبحث عن تعزيز خط هجومه بعدما عزز خط دفاعه".

وأشارت المجلة إلى أن بايرن تواصل مع عائلة اللاعب التي تدير أعماله، موضحة أن سانيه "يريد الرحيل إلى ميونيخ أو البقاء" مع ناديه الحالي الذي يدربه الإسباني غوسيب غوارديولا، المدير الفني السابق لبايرن.

وكانت التقارير أشارت إلى أن سانيه كان موضع اهتمام من بايرن في العام 2016، قبل أن ينضم إلى سيتي من شالكه مقابل 50 مليون يورو.

ويسعى بايرن إلى تعزيز خط الهجوم بعد موسم ودع بختامه جناحيه المخضرمين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن.