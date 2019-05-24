ووفقا لبيان خاص بالهيئة، ستقوم القناة ببث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل على البث الأرضي الرقمي، حيث تنقل القناة كل فعاليات ومباريات البطولة.

وأضاف البيان، أنه سيتم الاستعانة بنخبة من نجوم مقدمي البرامج الرياضية في مصر لتقديم برامج رياضية واستوديو تحليلي، يستضيف خبراء ونجوم كرة القدم.

وستقدم هذه البرامج تحليلا لكافة مباريات البطولة، وشرحا تفصيليا عن تاريخ وإمكانيات ونجوم المنتخبات المشاركة بالبطولة، حسب ما ذكر موقع "أخبار مصر"، التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون.