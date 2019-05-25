وتعليقا على الهزيمة القاسية أمام ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-0، قال بيكيه: "من الواضح أنها كانت أزمة عقلية، لكننا لم نلعب كرة القدم التي لدينا. افتقرنا إلى كل شيء. وضغط ليفربول للغاية، وكانوا أقوياء، ولعب أنفيلد دوره"، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن "الباييس".

وأضاف: "كان يوما صعبا للغاية. كان من الصعب التعافي عاطفيا لأنه مع مرور الأيام لم نتمكن من نسيان الهزيمة. إنه انهيار سيستمر لبعض الوقت. لكن عليك المضي قدما".

وفيما يتعلق بالاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني بفارق كبير عن ريال مدريد، أوضح بيكيه: "أفترض أن رحيل كريستيانو رونالدو كان له تأثير على ريال مدريد لأن كرة القدم يمكن رؤيتها من نواح كثيرة، إحداهما عن طريق الإحصائيات. أنت بحاجة إلى لاعبين يمكنهم الحصول على أهداف على مدار العام، وهي منطقة كانت ضعيفة لديهم".

وردا على سؤال حول التأثير المحتمل لغياب ليونيل ميسي عن برشلونة، إن انتقل لفريق آخر أو تلك اللعب، قال بيكيه: "عندما يغادر ميسي، سنشعر بذلك، لكن كل هذا يتوقف على كيفية تكيف النادي مع هذا التغيير والمدة التي يريدها للندم على رحيله".

وحول الأنباء التي تتحدث عن حسم غريزمان لأمره بشأن الانتقال لبرشلونة، بيّن بيكيه: "لم أتحدث إليه (غريزمان) منذ فترة وسنرى ما سيحدث".