وستقتصر الفرصة على مرة واحدة لكل لاعب أو لاعبة خلال المباراة، بعدما كان يمكن للرجال دخول المرحاض ثلاث مرات في مباراة من خمس مجموعات، وللسيدات مرتين في مباراة من ثلاث مجموعات.

لكن المنظمين عمدوا هذا العام الى الحد من ذلك، لاسيما بعدما أثار الأمر انتقادات مشجعين اعتبروا أن طلب اللاعبين واللاعبات دخول المرحاض بات أقرب الى "مناورة تكتيكية" من قبلهم لوقف اللعب والافادة من استراحة إضافية، لاسيما بعد خسارة مجموعة.

وعلقت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية في رولان غاروس على القواعد الجديدة بالقول "بالنسبة الى الرجال الأمر مختلف بعض الشيء لأنهم قد يخوضون مباريات تمتد الى خمس أو ست ساعات".

وتابعت "أعتقد أنه يجب أن يحصلوا على فرصتين (لدخول المرحاض)، ذلك سيكون أفضل. لكن بالنسبة الى السيدات، أعتقد أن واحدة تكفي، وربما هي أكثر مما يلزم".