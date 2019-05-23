وقال كلوب في مؤتمر صحفي من معسكر الفريق في إسبانيا، الخميس: "تبدو حالة فيرمينو جيدة، وقد عاد للتدريب بقوة. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء. لا يزال أمامنا بضعة أيام، ونريد استغلالها".

ويريد المدرب الألماني أن يدخل اللقاء المرتقب أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع شهر يونيو المقبل المقرر في مدريد، بقائمة لاعبين خالية من الإصابات.

وأضاف كلوب أن فيرمينو شارك في 70 بالمئة من الحصة التدريبية، "وغدا (الجمعة) على الأرجح سيشارك في المران كاملا. سنرى، ونأمل في أن يكون على ما يرام".

وفيما يتعلق بإصابة كيتا، قال كلوب إنه عاد للتدريبات قبل الموعد المحدد، لكن "هذا لا يعني بعد لحاقه بنهائي دوري الأبطال".

وعانى اللاعب من الإصابة أمام برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال، لكنه سافر مع الفريق إلى معسكر ماربيلا حيث يخضع لبرنامج تأهيلي خاص.

وأضاف: "بالنسبة لي سيكون من الجيد جاهزيته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده. سنتواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب غينيا، ونرى ما سيحدث".

وتابع كلوب: "إن لم يكن لائقا بنسبة 100 بالمئة فلن يشارك. لا يهم هنا ما إذا كنت تشارك مع فريقك أو منتخب بلادك. الأمور تبدو إيجابية وجيدة، سنرى ما سيحدث وهل ستتاح له الفرصة أم لا".

وسافرت بعثة ليفربول إلى إسبانيا، الاثنين، استعدادا لمواجهة توتنهام يوم الأول من يونيو، في العاصمة مدريد، في نهائي إنجليزي خالص لبطولة الأندية الأهم في أوروبا.