ولم يكشف النادي قيمة صفقة لاعب الوسط الذي يبلغ من العمر 18 عاما، ويحمل الجنسيتين الهولندية والسلوفاكية لكنه يلعب بصفوف منتخب "الطواحين" تحت 19 عاما.

وكانت تقارير صحفية أوضحت في أبريل الماضي، أن العملاق الكتالوني عرض مبلغ 2.5 مليون يورو لضم ريس، مشيرة إلى أن ناديه طلب مبلغا أكبر.

وفي وقت لاحق، قالت صحيفة "دياريو سبورت" أن الطرفين توصلا إلى رفع قيمة الصفقة إلى 8 ملايين يورو.

وخاض ريس 50 مباراة في الدوري الهولندي، ولفت أنظار كشافي برشلونة الذين تابعوه على مدار 12 شهرا.

وفي أكتوبر 2017، كان ريس أول لاعب من مواليد عام 2000 فيما فوق يسجل هدفا في الدوري الهولندي، عندما هز شباك سبارتا روتردام خارج الديار.

ويعتقد أن ريس سينضم أولا إلى فريق "برشلونة ب" لفترة، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول.