ولقي سالا مصرعه في 21 يناير الماضي، إثر تحطم طائرة صغيرة كان على متنها فوق بحر المانش، خلال رحلة بين فرنسا وبريطانيا، وتم العثور على الجثة بعد أسبوعين من فقدان الطائرة على عمق 67 مترا في المياه.

وحسبما نقل موقع "غيف مي سبورت"، فإن صديقا لسالا كشف أن اللاعب الراحل بعث برسالة يقول فيها إنه لم يكن يرغب في الانتقال إلى النادي الإنجليزي.

وفي نهاية المطاف، وافق سالا على الانتقال إلى كارديف مقابل صفقة بـ15 مليون جنيه إسترليني، لكنه توفي خلال الرحلة التي أخذته إلى كانت تقله الفريق الجديد.

وفي الرسالة التي كشفها فيلم وثائقي فرنسي، يقول سالا إن الانتقال إلى كارديف "مفيد من الناحية المالية، لكنه غير مفيد من وجهة النظر الكروية".

ويكمل سالا في الرسالة: "لقد تفاوضوا بشأن انتقالي (في إشارة إلى الفريق الفرنسي) لقد تفاوضوا حتى يحصلوا على الكثير من المال، ومما لا شك فيه، أنهم يريدونني أن أرحل".

وأورد: "صحيح أن العقد جيد"، لكنه وجد مسألة الانتقال "صعبة جدا"، وشعر بـ"مرارة" بعد مفاوضات الرحيل.