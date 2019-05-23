فقد ذكر موقع "سبورت بابيل" نقلا عن تقارير صحيفة إسبانية أن الدنماركي كريستيان إريكسن "سيوقع للنادي الملكي" بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين توتنهام وليفربول في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.

وكانت تقارير صحفية مؤخراً، قد أكدت توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع إريكسن للانضمام إلى الملكى مقابل 4.5 مليون يورو سنوياً، لخلافة لوكا مودريتش الذي اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم الجديد.

وطلب توتنهام ما يقرب من 100 مليون يورو لبيع إريكسن في الصيف لكن ريال مدريد يسعى إلى شراء خدمات اللاعب بـ 70 مليون يورو.

من جانب آخر، تحدثت أنباء عن أن الصفقة بين ريال مدريد وتوتنهام قد تكون تبادلية، بحيث يمكن للنادي الملكي الموافقة على عودة غاريث بيل إلى ناديه الإنجليزي السابق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.