وغاب اللاعب الذي يبلغ 30 عاما، في كثير من مباريات الموسم المنصرم بسبب الإصابة أو تراجع المستوى، وسجل هدفين فقط في كافة المنافسات.

لكن إنجاز سانشيز هذا العام، هو أنه سيؤدي دور بطولة في فيلم "مي أميغو أليكسيس" أي "صديقي أليكسيس"، الذي سيعرض في دور السينما داخل شيلي نهاية شهر مايو الجاري.

وبحسب ما نقل موقع "سبورت بايبل"، فإن الفيلم سيحكي قصة صبي يحلم بالسير على خطى سانشيز، الذي اعتبر قبل سنوات، واحدا من أكثر المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تحدث سانشيز عن فيلمه، وقال إنه سعيد بالمشاركة به، موضحا أنه سيكون متاحا في قاعات السينما بدءا من الثلاثين مايو.

ورغم غيابه شبه المستمر عن مانشستر يونايتد، يتقاضى سانشيز أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.