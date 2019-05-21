ويبدو النادي الكتالوني الأقرب لضم دي ليخت (19 عاما)، بعد تألقه اللافت مع أياكس محليا وقاريا خلال الموسم الماضي، لكن مطالب وكيله مينو رايولا المالية المتعلقة بعمولته الشخصية وراتب اللاعب تحول دون إتمام الصفقة حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية كشفت مؤخرا أن دي ليخت لا يستبعد الانضمام إلى مانشستر يونايتد، رغم فشل الفريق في حجز موقع مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إلا أن دي ليخت قال مؤخرا إنه يفضل الانتقال إلى برشلونة، للحاق بزميله فرانكي دي يونغ الذي رحل بالفعل إلى "كامب نو"، مقابل ما يعادل 65 مليون جنيه إسترليني.

وقال دي ليخت لصحيفة "فوتبال بريمير" الهولندية: "أعتقد أن دي يونغ تطور كثيرا هذا العام. إنه يستحق الانتقال إلى برشلونة".

وأضاف عندما سئل عن إمكانية لحاقه بزميله: "سيكون من الرائع اللعب إلى جوار فرانكي في نفس الفريق، لكنني لا أعرف هل سيحدث هذا أم لا".

ولفت الثنائي دي يونغ ودي ليخت الأنظار بقوة خلال الموسم الماضي، وساهما بشكل كبير في حصد ثنائية الدوري والكأس الهولنديين مع أياكس، فيما كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خرج من نصف النهائي على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف قاتل.