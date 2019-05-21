وشهدت القائمة الأولية المكونة من 25 لاعبا، التي تستعد لمواجهة تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو المقبل، عودة وليد سليمان لاعب الأهلي، بعد غيابه عن المنتخب لأكثر من عامين ونصف، وإعلانه اعتزال اللعب دوليا ثم عدوله عن القرار.

كما استدعى المدرب المكسيكي أحمد أبوالفتوح ظهير أيسر سموحة، على حساب المتألق عبد الله جمعة الذي يلعب مع الزمالك في المركز ذاته.

واستبعد أغيري مجددا لاعبي الأهلي والزمالك رمضان صبحي ومحمود عبد المنعم (كهربا)، اللذين كانا أساسيين في اختيارات سلفه الأرجنتيني هيكتور كوبر، فضلا عن محمد عواد حارس الوحدة السعودي رغم اختياره 4 حراس مرمى.

وشهدت القائمة حضور 5 لاعبين من فريق بيراميدز مقابل 4 فقط لكل من الأهلي والزمالك، في ظاهرة نادرة بالنسبة لقوائم منتخب مصر على مر التاريخ.

ومن المقرر أن يستبعد الجهاز الفني للمنتخب لاعبين اثنين من القائمة، ليصبح عدد لاعبيها 23 سيمثلون منتخب مصر في المحفل القاري المنتظر.

ويخوض منتخب "الفراعنة" مباراتي تنزانيا وغينيا، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وجاءت قائمة أغيري كالتالي:

حراس مرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمد أبوجبل (سموحة)، محمد الشناوي (الأهلي).

مدافعون: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، أحمد أيمن منصور وعمر جابر (بيراميدز)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي أحمد "غزال " (فيرنس البرتغالي)، محمود علاء ومحمود حمدي "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).

لاعبو وسط: وليد سليمان (الأهلي)، عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، طارق حامد (الزمالك)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

مهاجمون: أحمد علي كامل (المقاولون العرب)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني).