وكانت مشاركة لاعب منتخب أرمينيا في المباراة النهائية في 29 مايو محل شك، بسبب الصراع الدائر بين أذربيجان وبلده أرمينيا.

وقال أرسنال في بيان: "درسنا بشكل كامل كل الخيارات بالنسبة لميكي (مخيتاريان) حتى يكون ضمن تشكيلتنا، لكن بعد مناقشة الأمر معه ومع أسرته اتفقنا بالإجماع على عدم سفره معنا".

وأضاف: "أرسلنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنعرب عن قلقنا العميق من هذا الموقف. ميكي كان لاعبا مهما في مسيرتنا نحو النهائي، ولذلك فإنها خسارة كبيرة لنا".

وتابع: "نشعر بالحزن أيضا لأن لاعبا سيغيب عن نهائي بطولة أوروبية كبيرة في ظروف كهذه، لأنه شيء نادرا ما يحدث في مسيرة لاعبي كرة القدم".

وشارك مخيتاريان في 39 مباراة مع أرسنال بجميع المسابقات هذا الموسم وسجل ستة أهداف.