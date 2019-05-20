وكانت نتيجة المباراة غير مؤثرة لناحية عبور السد إلى دور الـ16، إذ جمع 10 نقاط من مبارياته الخمس الأولى، بينما كان برسيبوليس، وصيف الموسم الماضي، قد ضمن الخروج من المسابقة بعدما اكتفى بجمع أربع نقاط في الجولات الخمس الأولى.

وفي المباراة التي أقيمت مساء الاثنين، على ملعب آزادي في طهران، سجل هدفي برسيبوليس مهدي ترابي (16) من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وعلي عليبور (67).

وبقي رصيد السد 10 نقاط في صدارة المجموعة، مؤقتا على الأقل، بانتظار نتيجة مباراة الأهلي السعودي (6 نقاط) وضيفه باختاكور الأوزبكستاني (8 نقاط) في وقت لاحق.

وشهدت بداية مباراة السد تكريما من مسؤولي برسيبوليس لتشافي، إذ قدموا له قبل صافرة البداية، قميص الفريق الأحمر موضوعا في إطار زجاجي كبير، وعلى ظهره اسمه والرقم الذي عرف به في مسيرته (6)، مع تذكارات وباقة من الزهور.

كما كانت المباراة الأخيرة أيضا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا، مدرب السد، الذي من المتوقع أن يخلفه تشافي في منصبه الموسم المقبل.