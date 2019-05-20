ونشر نجم باريس سان جرمان الفرنسي، صورة على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" برفقة المغنية ريهانا، التي تتواجد في العاصمة باريس تحضيرا لإطلاق مجموعة من الأزياء الفاخرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلق نيمار على الصورة بالقول: "ملكة وامرأة قوية"، في إشارة إلى ريهانا.

ووفق ما ذكر موقع "إي إس بي إن" الرياضي، فهذه ليست المرة الأولى التي لا يحضر فيها نيمار حفلا كرويا مهما، إذ سبق له أن فعل ذات الشيء بحفل جائزة الكرة الذهبية 2018، وفضل البقاء بالمنزل وممارسة ألعاب الفيديو.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن احتمال انتقال نيمار للعب في صفوف ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل، وذلك بعد إعلان أنطوان غريزمان استعداده للرحيل عن أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد أعلن عن قرار غريزمان بالرحيل ودفع الشرط الجزائي في عقده، الذي سيقدر بقيمة 120مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال نجحت إدارة سان جرمان في جلب غريزمان، فإنها ستصرف النظر عن مهاجمها الحالي، نيمار، وبالتالي ستقرر تسريحه للفرق الراغبة في خدماته.

وأضافت: "بعد إتمام صفقة غريزمان مباشرة، ريال مدريد سيخطب ود مسؤولي الفريق الباريسي من أجل إكمال صفقة نيمار، الذي يظل هدفا رئيسا للرئيس فلورنتينو بيريز".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن نيمار سيغادر الفريق الباريسي، في حال فشل في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا هذه السنة.