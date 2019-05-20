وحجز أبناء يورغن كلوب بطاقة التأهل إلى النهائي، عقب انتفاضهم في وجه برشلونة. وفي نصف النهائي الثاني، تفوق توتنهام على أياكس أمستردام.

وسيجرى النهائي على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، في الأول من يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد، قال كلوب "نعرف بعضنا جيدا، إنه نهائي، ويواجهك خصما قويا، وعليك الاستعداد له وأخذ نقاط قوته بعين الاعتبار والتركيز على نقاط ضعفه"، وذلك وفق ما نقل موقع "فوتبول 365".

وأضاف "لا توجد مباريات سهلة في دوري الأبطال، فلماذا يجب أن تكون المباراة النهائية سهلة؟ بالتأكيد لا.. لكننا نعرف كيف نستغل تجربتنا في مثل هذه اللحظات، مثل ما فعلنا طيلة الموسم".

وأردف قائلا "هذا ما يتعين علينا القيام به.. علينا أن نلعب كرة القدم التي ندافع عنها، علينا أن نلعب الكرة على طريقة ليفربول.. هذه هي خطتنا".

وختم حديثه قائلا "نحن نعرف ذلك بالفعل، فلماذا نفكر كثيرا في الأمر؟ إذا كنا في قمة مستوانا، فإننا سنكون فريقا صعبا تلعب ضده.. الأمر نفسه بالنسبة لتوتنهام".

يشار إلى أن هذا أول نهائي سيجمع فريقين إنجليزيين في أبطال أوروبا، منذ عام 2008، حين التقى مانشستر يونايتد بغريمه تشلسي. وحسم "الشياطين الحمر" اللقب لصالحهم بفضل الضربات الترجيحية.