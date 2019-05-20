ويتقدم باكس 2-1 في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات، قبل إقامة المباراة الرابعة في تورونتو، الثلاثاء.

وأضاف باسكال سياكام 25 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة مع تورونتو، بينما سجل مارك غاسول 16 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر 7 كرات حاسمة.

وأحرز كايل لوري لاعب تورونتو 11 نقطة قبل خروجه في الربع الأخير بسبب الأخطاء الشخصية، وسجل البديل نورمان باول 19 نقطة، ثم خرج أيضا في نهاية الربع الأخير بسبب الأخطاء الشخصية.

واكتفى يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي بتسجيل 12 نقطة، لكنه استحوذ على 23 كرة مرتدة قبل خروجه، مع تبقي 4 دقائق و24 ثانية على نهاية الوقت الإضافي الثاني نتيجة الأخطاء الشخصية أيضا.

وأضاف جورج هيل 24 نقطة مع ميلووكي، وسجل مالكولم بروجدون 20 نقطة وبروك لوبيز 16، وإيريك بليدسو 11، ونيكولا ميروتيتش 10 نقاط.