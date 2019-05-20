ودخل الفريقان المباراة متساويين على صعيد النقاط ومتعادلين 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في ديسمبر الماضي، مما جعل من مواجهة اليوم مفصلية، نظرا لأن أفضلية المواجهات المباشرة كانت لتحسم اللقب في حال أنهى الفريقان الموسم متساويين في النقاط.

وانتزع باشاك شهير التقدم في الدقيقة 17 بهدف للبوسني رياض باييتش، الذي أبقى على آمال فريقه بنيل لقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم هيمن فيه على مراحل طويلة من البطولة.

لكن غلطة سراي قلب النتيجة في الشوط الثاني من المباراة المقامة على ملعبه، وسجل هدف التعادل عبر الدولي الجزائري سفيان فيغولي (47)، قبل أن يمنحه النيجيري هنري أونييكورو هدف الفوز في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة خشونة كبيرة بين اللاعبين ظهرت على شكل إشكالات في أرض الملعب وقرب مقاعد البدلاء. كما ألقى مشجعو الفريق المضيف مقذوفات على أرض الملعب بعد تسجيل باشاك شهير الهدف الأول.