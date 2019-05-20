وضمت القائمة بعض المفاجآت، خاصة بوجود بعض اللاعبين "المغمورين" في القائمة، التي اعتمدت على السرعة القصوى التي بلغها كل لاعب خلال الموسم، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولم تضم قائمة العشر الأوائل النجم المصري محمد صلاح، الذي جاء في المركز الحادي عشر، بسرعة قصوى بلغت 34.95 كم في الساعة.

ومن المفاجآت تفوق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي على زميله في ليفربول صلاح، حيث وصل أوريغي لسرعة 35.04 كم في الساعة، والتي وضعته في المركز الثامن لأسرع اللاعبين في "البريمييرليغ".

وهنا قائمة أسرع 5 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز:

5- دي أندريه يادلين (نيوكاسل)

جاء الظهير الأميركي دي أندريه يادلين خامسا، بسرعة بلغت 35.17 كم في الساعة.

4- ليروي سانيه (مانشستر سيتي)

قدم الجناح الألماني ليروي سانيه موسما جيدا، وساهم بسرعته وأهدافه الحاسمة بحصول السيتي على البطولة. وبلغت سرعة سانيه القصوى 35.18 كم في الساعة.

3- روبن فيناغري (وولفرهامبتون)

من مفاجآت هذه القائمة الجناح البرتغالي روبن فيناغري، الذي لم يشارك سوى في 18 مباراة في الدوري مع وولفرهامبتون، جاءت معظمها من دكة البدلاء. فيناغري وصلت سرعته لـ35.2 كم في الساعة.

2- كايل ووكر (مانشستر سيتي)

في المركز الثاني جاء الظهير الإنجليزي كايل ووكر، الذي لم يتوقف عن الركض في الرواق الأيمن، مسببا الكثير من القلق لدفاعات الفرق الأخرى. سرعته القصوى بلغت 35.27 كم في الساعة.

1- تيموثي فوسوم ينساه (فولهام)

المفاجأة الأكبر كانت تصدر اللاعب الهولندي تيموثي فوسوم مينساه للقائمة، بالرغم من دوره "الثانوي" مع فريقه فولهام. وبلغت سرعته الأعلى في الدوري لـ35.32 كم في الساعة.