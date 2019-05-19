والأحد، أعلنت اللجنة أن التميمة الرسمية للبطولة هي تجسيد لشخصية توت عنخ آمون، الملك الفرعوني من الأسرة الثامنة عشرة، الذي حكم مصر بين عامي 1334 و1325 قبل الميلاد.

وأطلقت مصر التميمة في مراسم رسمية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

إلا أن التميمة "توت" سرعان ما أثارت الجدل عقب الإعلان عنها، فالملك الشاب كان هو نفسه تميمة بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عاما، التي احتضنتها مصر قبل 22 عاما وتوجت بها البرازيل.

وللمفارقة، فإن مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية ومهاجم الأهلي المصري السابق محمد فضل، كان أحد أعضاء منتخب مصر تحت 17 عاما إبان مونديال الناشئين عام 1997، ووقتها كان يلعب بصفوف نادي الصيد المصري.

وكشف فضل تفاصيل "رحلة عمل امتدت لشهور"، من أجل تقديم "تميمة تليق بالبطولة التي تستقبلها مصر".

وقال فضل إن "الوقت الضيق كان تحديا كبيرا أمام مصر في كل ملفات استضافة البطولة، والتميمة لم تكن استثناء في ذلك".

وأضاف: "التميمة من تصميم شركة مصرية لم تتقاض أي أموال مقابل هذا العمل المهم. عملت بشكل احترافي يستحق الشكر والثناء من اللجنة المنظمة".

كما تحدث فضل عن شخصية التميمة، موضحا: "توت طفل مصري يحب كرة القدم، رسمنا شخصيته من الهوية المصرية بحيث يشبهنا تماما، ويعبر عن جيل جديد ويمثله ليمنحنا الأمل في المستقبل".

وتقام النسخة 32 من البطولة التي تحمل مصر الرقم القياسي في الفوز بها بواقع 7 ألقاب، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، وهي الأولى في تاريخ كأس الأمم الأفريقية التي يشارك بها 24 منتخبا.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت تخفيض أسعار تذاكر حضور مباريات الدرجة الثالثة لمباريات مصر خلال الدور الأول، إلى 150 جنيها (8.78 دولار) بدلا من 200 جنيه، أي بفارق 50 جنيها، وذلك "حرصا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر".