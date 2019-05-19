وانفرد نادال بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في دورات الألف نقطة للماسترز، الذي كان يتقاسمه مع جيوكوفيتش، بعدما رفع رصيده إلى 34 لقبا، ليحقق بذلك ثأره من الصربي الذي فاز عليه في المواجهتين الأخيرتين، بينهما في نصف نهائي بطولة ويمبلدون 2018، ونهائي بطولة أستراليا أوائل الموسم الحالي.

وفي نصف النهائي، ثأر نادال لخسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نصف نهائي دورة مدريد الأسبوع الماضي، عندما تغلب عليه 6-3 و6-4 ليبلغ نهائي دورة روما.

ونجح "الماتادورط في حسم المباراة في ساعة و42 دقيقة في مجمع "فورو إيتاليكو".