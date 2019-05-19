ونشرت الصحيفة، الأحد، صورة فضل إلى جانب التميمة التي اتخذت هيئة الملك المصري الشهير توت عنخ آمون، وارتدت زيا فرعونيا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء.

وأطلق على التميمة اسم "توت" حسب مواقع مصرية عدة.

وتستمر البطولة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وسيشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث سيتم توزيعها على 6 مجموعات، يتأهل عنها الأول والوصيف، بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في مجموعتيهما.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت تخفيض أسعار تذاكر حضور مباريات الدرجة الثالثة لمباريات مصر خلال الدور الأول، إلى 150 جنيها (8.78 دولار) بدلا من 200 جنيه، أي بفارق 50 جنيها، وذلك "حرصا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر".

وأوضحت اللجنة أن ذلك الأمر جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، وروعي فيها عددا من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الملاعب والقيمة التسويقية للبطولة الحالية.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنها "كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك".