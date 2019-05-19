وأوضح المصدر أن مدرب الفريق، زين الدين زيدان، حريص على تحسين تشكيلته وإدخال لاعبين جدد عليها، لإعادة النادي إلى طريقه الطبيعي، مشيرا إلى أن مقترحاته ستحظى بدعم من مجلس الإدارة.

وتابع: "يأمل ريال مدريد في الحصول على ما يقرب من 175 مليون جنيه إسترليني (222 مليون دولار) من بيع لاعبين، مما سيساعد إدارة الفريق على تعزيز ميزانيته الإجمالية البالغة 265 مليون جنيه إسترليني".

ومن المتوقع أن يبيع النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، كل من غاريث بيل وداني سيبالوس وكيلور نافاس وماركوس يورينتي. وترجح "الماركا" أن تشهد لائحة المغادرين أسماء أخرى.

في المقابل، ينتظر أنصار الريال وضع إدارة النادي اللمسات الأخيرة على صفقات كل من لوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي، فيما يظل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس "قائمة المطلوبين".

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة "أن قدرة الريال على تحمل تكاليف صفقة نيمار، تعتمد على الدخل الإضافي الذي سيحققه الفريق من مبيعات اللاعبين".

يشار إلى أن نيمار، أغلى لاعب في العالم، انتقل في أغسطس 2017 إلى باريس سان جرمان في صفقة مدوية قادما من برشلونة، وبلغت قيمة الصفقة 222 مليون يورو (نحو 250 مليون دولار).

لكن نيمار عجز عن قيادة سان جرمان للتتويج الأوروبي، كما تعددت إصاباته، فيما رجحت تقارير عدة أنه قد يرحل عن الفريق الباريسي هذا الصيف.