وبعد هدفيه في شباك ديجون، رفع مبابي رصيده إلى 32 هدفا، وبات على بعد هدفين فقط من النجم ميسي المتصدر برصيد 34 نقطة.

ويلعب مساء الأحد برشلونة ضد إيبار، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، وأمام ميسي فرصة لزيادة غلته التهديفية.

بينما يتبقى لمبابي خوض لقاء ستاد ريمس في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي الجمعة المقبلة، وفقا لـ"سكاي سبورتس".

يذكر أن مهمة كيليان مبابي ستكون أسهل بكل تأكيد، إذا لم يسجل ميسي في مباراة إيبار، أو حتى لو يشارك من أجل الاستعداد للقاء نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

وتمنح جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ويعتبر ليونيل ميسي حامل اللقب في الموسم الماضي.

ويمنح اللاعبون في الدوريات الخمسة الكبرى نقطتان عن كل هدف، بينما تتراجع تلك النسبة في البطولات الأخرى وفق تقييم الاتحاد الأوروبي.