وقال موقع "مان سيتي" الرسمي إن مباراة يوم أمس السبت أمام واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي كانت آخر مواجهة يخوضها الدولي البلجيكي بقميص الفريق.

وأوضح المصدر أن المدافع الذي قضى مع الفريق 11 سنة، خاض 360 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا.

وذكر كومباني، في بيان، "لقد حان وقت المغادرة.. يا له من موسم رائع. لا أشعر بشيء سوى الامتنان. أنا ممتن لجميع أولئك الذين ساندوني خلال رحلتي".

وأردف قائلا "لن أنسى أبدا دعم جميع أنصار مانشستر سيتي لي في الأوقات الجيدة والعصيبة.. الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك النادي، غير حياتي وحياة جميع مشجعي سيتي حول العالم، لذلك أنا ممتن له إلى الأبد".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، خلدون المبارك "شارك العديد من اللاعبين في نهضة مانشستر سيتي، ولكن يمكن القول إن فينسنت كومباني كان أكثرهم أهمية".

وتابع "إنه يلخص جوهر النادي.. لقد كان طوال عقد من الزمان شريان الحياة والروح والقلب النابض للفريق"، مضيفا "يمكن لفنسنت أن يفتخر بنفسه كما نفعل نحن".

ونجح اللاعب البالغ من العمر 33 عاما في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة 4 مرات ومرتين لكأس الدرع الخيرية.

وانتقل كومباني في عام 2008 من صفوف هامبورغ الألماني إلى مانشستر سيتي. وكانت بدايته في عام 2003 ضمن صفوف نادي أندرلخت قبل الرحيل منه في عام 2006 إلى ناديه الألماني السابق.