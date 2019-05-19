وأكمل "السيتزنز" ثلاثية محلية غير مسبوقة، بالفوز على واتفورد بسداسية نظيفة، ليضيف الفريق لقب كأس إنجلترا إلى لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة في موسم تاريخي.

وخلال مراسم الاحتفال أظهرت صور ولقطات فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، غوارديولا "يلقي محاضرة" على لاعبه رحيم ستيرلنغ ويشرح له أحد الأخطاء، التي وقع فيها خلال المباراة، التي نجح فيها سترلينغ في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".

واعتبر كثيرون من جماهير مانشستر سيتي، وأندية أخرى، أن هذه اللقطات، تظهر ميزة المدرب الإسباني، الذي لم يهتم بالاحتفالات ومراسم التتويج، بقدر اهتمامه بالفنيات وشرح الأخطاء للاعبيه حتى في ظل نشوة الانتصار.

وقال غوارديولا عقب المباراة: "أقدم التهنئة للجميع، للجماهير وللاعبين على وجه الخصوص لأنهم هم السبب في كل هذه النجاحات التي تم تحقيقها هذا الموسم".

وعلق على حديثه مع ستيرلنغ قائلا: "خلال المباراة قلت شيئا، ولم يفهم ما كنت أقوله"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف: "التفاصيل عادة ما تنسى في مثل هذه المباريات التي تنتهي بنتيجة كبيرة، لا أحد يتذكر إنقاذ (حارس المرمى) إيدرسون الخيالي في بداية المباراة".

وحول هذا الإنقاذ، قال: "الأمور كانت ستتغير كثيرا لو لم يتدخل إيدرسون في هذه اللقطة، أن نبدأ ونحن خاسرين بهدف كان سيصعب علينا الأمور كثيرا".

وسجل أهداف سيتي كل من دافيد سيلفا (26) ورحيم سترلينغ (38 و81 و87) وكيفن دي بروين (61) وغابريال جيسوس (68).

يذكر أن غوارديولا يعد ثالث مدرب إسباني يحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد رافائيل بينيتيز مع ليفربول، وماركو سيلفا مع ويغان أتليتبك.