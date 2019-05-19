وسيسعى وريورز، الذي يلعب بدون كيفن دورانت وديماركوس كازينز، لحسم المواجهة والتأهل لنهائي الدوري للمرة الخامسة على التوالي حين يواجه بورتلاند خارج ملعبه، الاثنين.

وللمباراة الثانية على التوالي، هيمن غولدن ستيت على الربع الثالث، ليعود لأجواء اللقاء بعد تأخره بفارق أكثر من 10 نقاط مع نهاية النصف الأول.

وهذه المرة بلغ الفارق 13 نقطة ونجح وريورز في التعويض من دون أندريه إيجودالا، الذي اشتكى من آلام في ربلة الساق بعد نهاية النصف الأول، ولم يشارك إلا في 4 دقائق عقب استئناف اللعب.

ومع تأخره بنتيجة 73-59 بعد أربع دقائق من الربع الثالث، بعد ثلاثية من مييرز ليونارد، سجل غولدن ستيت 18 نقطة مقابل 3 لبورتلاند، ليتقدم لأول مرة 77-76 مع تبقي دقيقة واحدة و54 ثانية على نهاية الربع الثالث.

وعادل تريل بليزرز، مدفوعا بجماهيره المتحمسة، النتيجة عند 82-82 بعد ثلاثية من زاك كولينز في الدقيقة الأولى من الربع الأخير.

لكن مع إراحة ستيفن كوري، سجل كلاي طومسون رمية كسر التعادل، وأضاف كوين كوك رميتين متتاليتين، وأحرز يوناس يريبكو رمية أخرى، ليوسع وريورز الفارق إلى 8 نقاط.

وأنهى طومسون اللقاء مسجلا 19 نقطة، بينما أحرز غرين 20 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة، ومرر 12 كرة حاسمة.

وتصدر سي.جيه مكولوم لاعبي تريل بليزرز وسجل 23 نقطة، بينما أحرز داميان ليلارد 19.