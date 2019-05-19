ونجح مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تحقيق الثلاثية المحلية التاريخية بعد فوزه في نهائي كأس إنجلترا على واتفورد بنتيجة 6-0 على ملعب ويمبلي في لندن مساء السبت.



واعترف المدرب المخضرم، أن الفوز بالثلاثية المحلية أصعب من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن كأس الاتحاد الإنجليزي جعل فريقه ينهي الموسم بشكل مثالي.

وقال بيب غوارديولا "كان نهائيا لا يصدق بالنسبة لنا وأنهينا عاما لا يصدق. أخلص تهانيي لكافة العاملين في النادي خاصة اللاعبين لأنهم كانوا السبب الرئيسي لفوزنا بهذه الألقاب".

وبعد فوزه بلقب الدوري وكأس الرابطة الموسم الماضي، نال سيتي الآن خمس من بين آخر ست بطولات محلية متاحة.

لكن الإخفاق الواضح هو عدم بلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ثانية وهو ما سيؤرق المدرب غوارديولا خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه أكد هو وكافة لاعبي فريقه أنهم سيعودون في غاية القوة في أغسطس المقبل عندما ينطلق الموسم الجديد.

وقال برناردو سيلفا "يا له من فريق. حان وقت الراحة والاحتفال وسنحاول الموسم المقبل الفوز بكافة البطولات ثانية".