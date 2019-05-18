وأثارت تصريحات زيدان أسئلة حول ما إذا كان النادي قد سعى إلى فرض تشكيلة معينة على زيدان خلال الموسم المقبل، لاسيما فيما يتعلق بحارس المرمى.

وأضاف زيدان، في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا، أنه سيحدد الخيارين الثاني والثالث بالنسبة لحارس المرمى في الفريق الملكي "إنه قراري وخياري، والأمر واضح وضوح الماء".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن زيدان قوله: "إذا لم أكن قادرا على فعل ما أريده مع فريقي، فأنا سأغادر، هذا من المؤكد"، وأضاف أن هناك مسؤولين آخرين يقومون بإلحاق اللاعبين، وتلك مهمتهم، "لكن اختيار التشكيلة من مهمتي".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن زيدان يفضل جعل ابنه لوكا الحارس الثاني في تشكيلة "اللوس بلانكوس" بالموسم المقبل 2019-2020، وهو أمر لم يلق ترحيبا من إدارة ريال مدريد.

وسبق لأسطورة الكرة الفرنسية أن علق على تزكية ابنه لمنصب حارس مرمى ريال مدريد في شهر أبريل الماضي، حيث قال: "أولئك الذين يعرفون زيدان يعلمون تماما أن تزكيتي للوكا هي على أساس استحقاقه لهذا المنصب".

ولعب لوكا البالغ من العمر 21 عاما أول مباراة له مع ريال مدريد في آخر أيام الموسم الماضي ضد فياريال في استاد "لاسيراميكا".

وترغب إدارة النادي المدريدي في إعادة الحارس المعار لليغانيس، أندري لونين، للعب مع البلجيكي تيبو كورتوا في مركز حراسة المرمى بالموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد اجتمع رئيس مجلس إدارة ريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز ومسؤول التعاقدات الدولية في النادي الملكي جوني كلافات، مع زيدان، لمناقشة وضع كورتوا كحارس أساسي ولونين كبديل أول.