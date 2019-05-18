وأحرز فالنسيا المركز الرابع في الدوري الإسباني، على حساب خيتافي الذي تعادل 2-2 مع ضيفه فياريال.

وكان فريق المدرب مارسيلينو، بحاجة إلى الفوز لأجل ضمان إنهاء الموسم في المركز الرابع، وفق ما نقلت رويترز.

وجاءت محاولة التسجيل الأولى من أصحاب الأرض، بعدما رد القائم محاولة لريال بلد الوليد، لكن فالنسيا أخذ زمام المبادرة في الدقيقة 36 عبر تسديدة من كارلوس سولير أنهت هجمة مرتدة للضيوف في الشباك.

وأضاف الدولي الإسباني رودريغو، الذي لعب دورا مهما في الهدف الأول، الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 52 بعدما استخلص لاعب الوسط داني باريخو الكرة من أحد مدافعي ريال بلد الوليد ومرر إلى رودريغو ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

وأنهى فالنسيا، الموسم برصيد 61 نقطة في المركز الرابع للموسم الثاني على التوالي، بينما جاء خيتافي في المركز الخامس متأخرا بفارق نقطتين (59 نقطة).

وتأهل خيتافي للدوري الأوروبي، وكذلك إشبيلية الذي حل في المركز السادس بنفس رصيد النقاط بعد فوزه على أتليتيك بيلباو2-صفر.

وتأهل إسبانيول كذلك إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه على ريال سوسيداد 2-صفر، لينهي الموسم في المركز السابع، بينما حل أتليتيك بيلباو في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، تعادل أتلتيكو مدريد 2-2 مع ليفانتي رغم طرد أحد لاعبيه.

وكان كل من برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمنوا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل نهاية الليغا التي يسدل عليها الستار يوم الأحد بلقاء ريال مدريد مع ريال بيتيس وإيبار مع برشلونة.