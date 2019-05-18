وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رونالدو قال لزملائه في يوفنتوس"علينا أن نلعب مباراة الأحد لأجل أليغري"، في إشارة إلى المباراة التي ستجمع السيدة العجوز بفريق أتلانتا، يوم الأحد، ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وستكون مباراة السيدة العجوز أمام أتلانتا، آخر مباراة يشرف عليها أليغري في يوفنتوس، وفي حال انتصر الفريق، سيكون الفوز بمثابة "تشريف رمزي" حتى لا يغادر المدرب على وقع هزيمة أو تعادل.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس، في الصيف الماضي، وكان مسؤولو الفريق يطمحون إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا، لكن الآمال تبخرت بعد اندحار الفريق الإيطالي أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وفي تصريح سابق، قال أليغري، إن الوقت قد حان للانفصال بأفضل طريقة ممكنة إثر قرار ناديه بالتخلي عن خدماته بعد خمس سنوات قضاها مع فريق "السيدة العجوز".

وأوضح أليغري، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس النادي، أندريا أنييلي "لقد تحدثنا وتناقشنا، وكل واحد منا لديه رأيه في ما يتعلق بالمستقبل وما يجب القيام به من أجل يوفنتوس. لقد ارتأى النادي بأنه من الأفضل ألا أستمر مدربا".

وأضاف "اعيش هذه اللحظة بكل صفاء. في الحياة ثمة لحظات فراق. لقد حان الوقت للانفصال بأفضل طريقة ممكنة".

من جهته قال أنييلي بأنه هو من اتخذ قرار عدم الاستمرار مع أليغري وأوضح "بعد الخسارة أمام أياكس، كنت أفكر بصراحة بالاستمرار مع +ماكس+. وبالتالي من الصعب أن نفهم سويا بأن الوقت قد حان لإنهاء إحدى أروع الحقبات في تاريخ يوفنتوس".

وتابع "كوني رئيس مؤسسة يتعين علي معرفة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. المستقبل وحده سيحكم إذا كان قرارا صائبا من عدمه... تاريخ النادي أكبر من تاريخ أي شخص".