وقال مارك أوفرمارس مدير كرة القدم في أياكس والنجم السابق للفريق ومنتخب هولندا، إن زياش (26 عاما) سيسمح له بمغادرة النادي هذا الصيف.

وأضاف أوفرمارس أن النجم المغربي الذي اختير أفضل لاعب في أياكس للموسم الثاني على التوالي "سيغادر عندما يأتي ناد كبير" لضمه.

وتابع: "إنه تحت الأضواء بسبب إنجازاته في دوري الأبطال. العديد من الأندية الكبيرة تحوم حوله. لقد وعدناه أننا سنوافق على صفقة جيدة".

وقدم زياش مستويات رائعة مع أياكس هذا الموسم، بعدما توج معه بثنائية الدوري والكأس بجانب الصعود لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا، مسجلا 24 هدفا في جميع المسابقات.

وأبدت أندية أوروبية كبرى الرغبة في التعاقد مع زياش، أبرزها بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول في إنجلترا.

وكشفت تقارير صحفية أن زياش، الذي انتقل إلى أياكس من مواطنه توينتي عام 2016، يرتبط مع ناديه الحالي بشرط جزائي قدره 25 مليون جنيه إسترليني، علما أنه كلف أياكس 11 مليون يورو قبل 3 سنوات.