وبموجب هذه العقوبة، التي تم تأجيل تنفيذها لمدة عام، سيوضع المدرب قيد الملاحظة، لكنه سيتمكن من حضور مواجهة فريقه توتنهام أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو في مدريد.

كما فرض الاتحاد القاري للعبة غرامة قدرها 10 آلاف يورو (11170 دولارا) على توتنهام بسبب المخالفة نفسها في حين شملت الاتهامات الموجهة إلى النادي المنتمي لشمال لندن ارتكاب "تصرف غير لائق من مسؤولين".

ووجهت لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الأوروبي تحذيرا إلى ايريك تن هاج مدرب أياكس بسبب دوره في تأخر انطلاق مباراة الذهاب في لندن.

وفرض الاتحاد القاري غرامة على برشلونة قيمتها 20 ألف يورو بسبب "سوء التنظيم"، خلال التعادل 1-1 مع توتنهام في كامب نو، في دور المجموعات في ديسمبر الماضي.

كما عاقب الاتحاد القاري أياكس بغرامة قدرها 52500 يورو بعدإدانته بارتكاب أعمال شغب من قبل الجمهور والقاء مقذوفات وسد الممرات بين المدرجات في مباراة دور الثمانية بدوري الأبطال على ملعبه أمام يوفنتوس الشهر الماضي في دور الثمانية.