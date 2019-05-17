وبدا فريق برشلونة، مؤخرا، مرشحا بقوة لإحراز دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على الريدز، بثلاثة أهداف دون مقابل، في ملعب "الكامب نو"، لكن المدرب يورغن كلوب، قاد فريق ليفربول إلى نصر كبير بأربعة أهداف على برشلونة في الآنفيلد.

وقوبل ميسي باستياء كبير من مشجعي برشلونة في مطار "جون لينون" في ليفربول بعد الهزيمة النكراء، وفق ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية.

وبدا ميسي مستاءً من ردود الفعل الصادرة عن الجمهور خلال المباراة التي خاضها فريق برشلونة مع خيتافي، في إطار الدوري الإسباني، يوم الأحد، وفاز فيها بهدفين دون مقابل.

وخلال المباراة، قام مشجعون لفريق برشلونة، بإطلاق موجة صفير تجاه اللاعبين فيليب كوتينيو وسيرجيو بوسكيتس.

ولم يرق تصرف الجمهوري في ملعب "الكامب نو" لميسي، وأوردت التقارير أنه غادر الملعب سريعا بعد نهاية المباراة ولم يهتم كثيرا بالجمهور، في خطوة اعتبرها متابعون بمثابة عتاب للجمهور الذي نسي كافة الانتصارات التي حققها وركز على إخفاق واحد، بالرغم من كونه أمرا عاديا في عالم كرة القدم.