وأشار صخرة دفاع المنتخب المغربي، إلى أنه "في آخر الأسابيع في الموسم الماضي ناقش مع إدارة اليوفي تجديد عقده، حتى إنه بدأ يفكر فعليا في البحث عن منزل جديد لأنه توقع أن ينهي مسيرته في إيطاليا".

وأفاد بن عطية في تصريحات صحفية، بأنه وبعد أن علم بعودة ليوناردو بونوتشي إلى "السيدة العجوز"، تحدث إلى أليغري أثناء الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة، حيث قال له الأخير إن بإمكانه التجديد مع الفريق.

لكن على النقيض، ذكر بن عطية أنه "لم يلعب مع الفريق ولم يكن ضمن خطة المداورة بين اللاعبين"، ليخبر زملاءه أنه لن يستمر في يوفنتوس بوجود أليغري، كما أن محاولات المقربين منه لم تغير قراره.

وأكد بن عطية لاعب الدحيل القطري، أنه "في تلك اللحظة لم يكن يرغب في الاستمرار مع يوفنتوس، بل بات تفكيره ينصب في كيفية الخروج من أوروبا".