وأكد رئيس النادي أن فالفيردي هو "الرجل المناسب" لقيادة دفة الفريق الكتالوني، نافيا الشائعات التي تحدثت عن إمكانية إقالته بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

وأوضح بارتوميو أن فالفيردي البالغ من العمر 55 عاما "يحظى بدعم الرئيس ومجلس الإدارة" في النادي، حسبما ذكرت صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية.

وأضاف: "لدى إرنستو فالفيردي عقد معنا ونحن سعداء، وهذا المدرب لديه مشروع مع النادي على المدى المتوسط والبعيد".

ونوه بارتوميو إلى أن "البلوغرانا" قدم موسما رائعا رغم عدم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، قائلا: "أردنا الفوز بالليغا ودوري الأبطال، لكننا لم نحظ بالأخيرة، والآن لدينا مباراة مهمة للفوز بكأس ملك إسبانيا".

وختم: "بعد مباراة الكأس سنرى ماذا سنفعل، المهم أن يتعافى اللاعبون من صدمة خروجهم من دوري الأبطال واستعادة روحهم القتالية ورغبتهم في المنافسة".

تجدر الإشارة إلى أن فالفيردي يملك عقدا مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، مع خيار التمديد لسنة أخرى.

وتتبقى لبرشلونة مواجهة واحدة في الدوري الإسباني أمام إيبار، الأحد، قبل أن يلاقي فالنسيا في 25 مايو بنهائي كأس الملك.