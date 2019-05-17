سجل هدفي الأهلي حسين الشحات (4) ومروان محسن (90+4) ليرفع رصيده إلى 73 نقطة مبتعدا بالصدارة عن أقرب ملاحقيه الزمالك الثاني برصيد 66 نقطة والذي يملك مباراتين مؤجلتين، في حين تجمد رصيد إنبي عند 36 نقطة وبقي تاسعا.

تقدم الأهلي بهدف مبكر لحسين الشحات في الدقيقة الرابعة مستغلا تمريرة طولية خلف دفاع إنبي وسدد الكرة بين قدمي عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي.

وضغط إنبي عقب الهدف بغية إدراك التعادل وسيطر لاعبوه على وسط الملعب وتصدى محمد الشناوي لرأسية محمد بسيوني في الدقيقة 12.

مع بداية الشوط الثاني واصل إنبي ضغطه الهجومي وشكلت هجماته خطورة على مرمى الشناوي ، في حين تراجع لاعبو الأهلي للدفاع حفاظا على هدف التقدم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة استغلالا لسرعة المغربي وليد أزارو، ومن إحداها تصدى البلعوطي لرأسية أزارو وهو في حلق المرمى في الدقيقة 72 ثم تصدت عارضة مرمى أنبي لرأسية احمد فتحي في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح البديل مروان محسن في إضافة الهدف الثاني للأهلي بتسديدة قوية على يسار البلعوطي.