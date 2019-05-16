وسجل اللاعب البالغ عمره 21 عاما 10 أهداف للفريق الألماني في مشواره نحو قبل نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" قبل خروجه أمام تشلسي الإنجليزي بركلات الترجيح، بينما أحرز 17 هدفا في البوندسليغا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي الملكي سيعلن الصفقة رسميا الأسبوع المقبل، عقب نهاية الدوري الألماني.

ومن المتوقع أن يصبح يوفيتش، الذي خاض 13 مباراة دولية مع صربيا، الأول بين عدة لاعبين مميزين سينضمون إلى ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا والساعي لتعويض موسمه المخيب للآمال على كافة الأصعدة.