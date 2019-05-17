ولم يظهر رودريغيز في الإعلان الترويجي للزي الجديد للنادي "البافاري" لموسم 2019-2020، وهو ما جعل صحيفة "ماركا" الإسبانية ترى بأن الفريق الألماني لا ينوي تحويل عقده الذي امتد لعامين إلى صفقة شراء.

ويستطيع بايرن ميونيخ إن أراد تحويل عقد رودريغيز لتعاقد دائم إن تم دفع 42 مليون يورو للنادي "الملكي"، إلا أن توتر العلاقة بين مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش والنجم الكولومبي لم يسهل إتمام الصفقة على ما يبدو.

كذلك تناولت تقارير إمكانية تعاقد أتلتيكو مدريد مع رودريغيز، وخصوصا في ظل سعي المدرب دييغو سيميوني، لتدعيم صفوف فريقه للموسم القادم، خاصة بعد قرار أنطوان غريزمان ترك "الروخي بلانكوس".