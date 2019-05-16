ويسعى العملاق البافاري إلى تعزيز صفوفه خلال "الميركاتو" الصيفي لمعالجة المشاكل التي عانى منها هذا الموسم، وللمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي يعتبر واحد من أهم مرتكزاته.

وأوردت صحيفة "بيلد" أن بايرن ميونيخ حوّل اهتمامه إلى لاعب خط الوسط المغربي حكيم زياش ، وأن إدارة النادي أجرت اتصالات بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قبل أيام.

وأشارت هذه المصادر إلى أن بايرن ميونيخ يتطلع للتعاقد مع جناح يكون على درجة عالية من الامتياز لتعويض الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن، الذي سيرحلا عن ملعب أليانز آرينا في نهاية الموسم الجاري.

وقدم النجم المغربي زياش أداء رائعا خلال هذا الموسم بقميص أياكس أمستردام، وقد ساعد فريقه للوصول إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا والحصول على لقب الدوري الهولندي.