وأشار الاتحاد في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إلى "احترامه للوائح المسابقات التي يديرها وللمبدأ الراسخ بإنهاء مسابقة الدوري الممتاز على القواعد نفسها التي بدأت بها".

وأضاف: "على ذلك فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يناقش ولا يفكر في أي أمر ينتهك هذه اللوائح، خاصة فيما يتعلق بتلك المسابقة التي لا بد أن تنتهي وفق القواعد المنصوص عليها والتي وافقت عليها جميع الأندية المشاركة بها".

واختتم البيان: "يأتي ذلك حفاظا على قانونية المسابقة وقيمتها ومكانتها محليا وإقليميا".

ووفق ما أوردت صحيفة "الوطن" المصرية، فقد كان رئيس نادي سموحة، فرج عامر، قد أعلن عن تحركات الأندية التي تواجه خطر الهبوط بتوقيع مذكرة رسمية تطالب خلالها بإلغاء الهبوط، قائلا: "هناك أندية تتحرك من أجل إلغاء الهبوط بشكل رسمي هذا الموسم نظرا للظروف التي مرت بها المسابقة، وطلب مني أن أوقع على الطلب فوافقت، رغم يقيني بأننا لن نتأثر، نظرا لأننا سننجح في تجنب الهبوط في كل الأحوال".

واعتبر عام أنه "كان هناك اتفاق على هبوط ثلاثة فرق في بداية الموسم، ولكن التحكيم لم يكن على المستوى المطلوب وأثر كثيرا على نتائج الأندية كلها".