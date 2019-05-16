وانتشرت في الأسابيع القليلة الماضية أخبار حول انتقال ديبالا لناد جديد، إذ أشار تقرير لصفقة قادمة محتملة لانتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي إلى يوفنتوس مقابل حصول "الريدز" على خدمات ديبالا و50 مليون يورو.

وفي أحدث تعليق على تلك التقارير، نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن غوستافو ديبالا شقيق النجم الأرجنتيني، أن للاعب فرصة كبيرة لمغادرة يوفنتوس في موسم الانتقالات الصيفية.

وأشار غوستافو في حديث لبرنامج "فوتبول يميكو" الإذاعي، إلى أنه أمام ديبالا أكثر من عرض مغر، مضيفا أن عددا من لاعبي يوفنتوس ليسوا سعداء ويودون الرحيل نظرا لسياسة المدرب ماسيمليانو أليغري التي لا تعجبهم.

وبشأن الأخبار التي تحدثت عن خلاف بين ديبالا والبرتغالي كريستيانو رونالدو، أوضح غوستافو: "ما من أزمة بين ديبالا ورونالدو، وعلاقتهما جيدة ولم تحدث بينهما أي مشكلات، ربما كان هناك سوء فهم على الصعيد التكتيكي للفريق بينهما نظرا لأنهما يلعبان في نفس المركز، ولكن رونالدو شخص رائع وعلاقته بشقيقي جيدة".

وسجل ديبالا الذي انضم ليوفنتوس قادما من باليرمو في عام 2015، 10 أهداف في 39 مباراة، كما صنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.