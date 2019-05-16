ويلتقي أرسنال مع تشلسي باستاد باكو الأولمبي يوم 29 مايو، بينما تواجه الجماهير صعوبات في العثور على رحلات طيران من أجل الرحلة، التي تبلغ مسافتها الإجمالية 6 آلاف ميل تقريبا (نحو 9.5 ألف كيلومتر)، بالإضافة إلى أماكن للإعاشة قبل أول نهائي أوروبي للنادي في 13عاما.

وقال أرسنال في بيان :"الجميع في أرسنال سعداء بالوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ونتطلع إلى المباراة أمام تشلسي يوم الأربعاء 29 مايو"، وفق "رويترز".

وأضاف :"لكننا نشعر بخيبة أمل من توفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستة آلاف تذكرة فقط لأرسنال بسبب قيود الانتقالات في استاد تتجاوز سعته 60 ألف مشجع".

وتابع :"الوقت سيخبرنا ما إذا كان من الممكن حتى أن يحضر ستة آلاف مشجع لأرسنال المباراة، بالنظر إلى التحديات الضخمة التي تواجه الرحلة".

ولا يوجد رحلات مباشرة بين لندن وباكو خلال الأسبوع الذي تقام فيه المباراة النهائية، بينما ارتفعت أسعار رحلات الطيران غير المباشرة لتتجاوز ألف جنيه إسترليني (1282 دولارا).

شكاوى

وقال النادي الإنجليزي إنه تلقى العديد من الشكاوى من مشجعيه، الذين يتوقون لحضور النهائي.

وأضاف النادي "بالنيابة عن جماهيرنا، نود أن نفهم المعايير التي يتم على أساسها اختيار ملاعب المباريات النهائية، وكيف يتم وضع متطلبات الجماهير في الاعتبار كجزء من هذه العملية".

وهناك شكوك بشأن مشاركة هنريخ مخيتاريان لاعب أرسنال في النهائي بسبب التوتر بين أذربيجان وبلده أرمينيا، وهو الموقف نفسه الذي واجه اللاعب حين تغلب أرسنال على قرة باغ في دور المجموعات.