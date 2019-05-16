وقال أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نابولي الإيطالي، إن رونالدو هو "المدرب الحقيقي" ليوفنتوس، وأن الفضل يعود له فقط داخل فريق "السيدة العجوز".

وقال دي لاورينتيس: "كريستيانو رونالدو قوي لأنه استبدل مدربه بفضل قوة حضوره. ماذا فعل أليغري (مدرب يوفنتوس) هذا الموسم؟"

وأضاف: "رونالدو هو المحفز الحقيقي، هو رجل غرفة تبديل الملابس. لقد رأيته جالسا مع منتخب بلاده يحفزهم من دكة البدلاء أكثر من مدرب المنتخب نفسه".

واستطرد رئيس نابولي في موضوع رونالدو قائلا إنه يتمنى التعاقد معه، ولكنه لا يملك المال لذلك، وقال: "والداي علماني أن أعمل دائما ضمن حدود إمكاناتي.. أنا لا أستطيع تحمل نفقاته (رونالدو)".

ويعرف دي لاورينتيس بتصريحاته اللاذعة في الدوري الإيطالي، كما يعرف بشخصيته الجريئة بين رؤساء الأندية الإيطالية.