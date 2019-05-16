وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المؤشرات الحالية تشير إلى اقتراب غريزمان من برشلونة، مضيفا: "لكن باريس سان جرمان دخل على خط الصفقة، وأبدى اهتمامه المتأخر باللاعب الفرنسي".

وتابعت "إدارة الفريق الباريسي مستعدة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفها وتحقيق مطالبه المادية، الأمر الذي قد يبعده عن النادي الكتالوني".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن أتلتيكو مدريد عن قرار غريزمان بالرحيل ودفع الشرط الجزائي في عقده، والذي سيقدر بقيمة 120مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أنه في حال نجحت إدارة فريق سان جرمان في جلب غريزمان، فإنها ستصرف النظر عن مهاجمها الحالي، نيمار، وبالتالي ستقرر تسريحه للفرق الراغبة في خدماته".

وأضافت "بعد إتمام صفقة غريزمان مباشرة، ريال مدريد سيخطب ود مسؤولي الفريق الباريسي من أجل إكمال صفقة نيمار، الذي يظل هدفا رئيسا للرئيس فلورنتينو بيريز".

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نيمار سيغادر الفريق الباريسي، في حال فشل في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا هذه السنة.