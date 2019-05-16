وانضم البرازيلي كوتينيو لصفوف برشلونة في يناير 2018، بمبلغ قدره 163 مليون يورو، قادما من ليفربول الإنجليزي، بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

وبعد عام ونصف من انتقاله، لم يستطع صانع الألعاب البرازيلي إثبات نفسه في برشلونة، الأمر الذي أثار استياء الجماهير التي طالبت برحيله، خاصة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول بالذات في الدور قبل النهائي.



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ليفربول سيخسر 21 مليون جنيه إسترليني (25 مليون يورو) في حال انتقال اللاعب الصيف المقبل.

ووفقا للصحيفة، لن يحصل ليفربول على عدد من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في عقد انتقال كوتينيو، ومنها حصول النادي الإنجليزي على 5 ملايين يورو في حال تحقيق كوتينيو لدوري أبطال أوروبا، و20 مليون يورو إضافية عندما يكمل اللاعب المشاركة بـ100 مباراة لبرشلونة.

وشارك كوتينيو بـ74 مباراة فقط مع الفريق حتى الآن، مما يعني أن انتقاله لن يفعل بند "المئة مباراة" الذي وضعه ليفربول.

وراجت تقارير خلال الأيام الماضية عن احتمال انتقال النجم البرازيلي من برشلونة، وأن النادي الكتالوني يريد فعلا عرضه للبيع، ولكنه طلب أكثر من 100 مليون يورو مقابل الموافقة على بيعه.