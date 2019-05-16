سجل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش الهدف الأول قبل ثماني دقائق من النهاية بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل أن يضيف خواكين كوريا الهدف الثاني من مجهود فردي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهي المرة السابعة التي يفوز فيها لاتسيو بكأس إيطاليا والأولى منذ 2013.

وأنهى فوز فريق العاصمة الإيطالية أربعة أعوام من هيمنة يوفنتوس على مسابقة الكأس المحلية.

كما منح هذا الانتصار لاتسيو مكانا في دور المجموعات بالدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكان أتلانتا يمني النفس بالفوز بكأس إيطاليا لأول مرة منذ 1963 بعد تألقه هذا الموسم في الدوري المحلي.

وشابت العصبية أداء الفريقين منذ البداية لكن أتلانتا صنع أفضل فرصة في الشوط الأول عندما سدد مارتن دي رون كرة اصطدمت بأحد اللاعبين وغيرت اتجاهها لتضرب القائم.

وتقدم لاتسيو بعدما ارتقى ميلينكوفيتش-سافيتش ليستقبل ركلةركنية برأسه في الشباك بعد دقائق فقط من نزوله بديلا.

وبعدها حسم كوريا النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما مر من مدافع وراوغ الحارس وأنهى الكرة في الشباك من مسافة قريبة.