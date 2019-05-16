وسجل البرازيليان إيغور كورونادو (30 و57) وويلتون سواريز (46) أهداف الشارقة، والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا (40) والأرجنتيني سيباستيان تيغالي (76) هدفي الوحدة.

وكان الشارقة الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة عن منافسه شباب الأهلي، يحتاج إلى 3 نقاط ليتوج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996، وهو ما حققه أمام الوحدة.

وعزز الشارقة صدارته للترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي الفائز على ضيفه بني ياس بـ4 أهداف سجلها محمد سبيل (16) والأرجنتيني ماورو دياز (30) والإكوادوري خايمي إيوفي (85) والمولدوفي لوفانور هنريكي (90)، مقابل هدف للكولومبي مايكل أورتيغا (7).

وصعد العين إلى المركز الثالث وعزز حظوظه بالتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعدما اكتسح ضيفه الوصل بخمسة أهداف سجلها البرتغالي روبن روبيرو (3 من ركلة جزاء) ونادر يحيى (6) وفلاح وليد (19) والبرازيلي كايو فرنانديز (27) وخالد البلوشي (38)، مقابل هدف لناصر نور (80).

ورفع العين رصيده إلى 46 نقطة، وبقي الوصل سابعا وله 33 نقطة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتراجع الجزيرة إلى المركز الرابع بتعادله مع ضيفه الظفرة بهدف سجله خلفان مبارك (8 من ركلة جزاء) مقابل هدف لمحمد الحمادي (88).

وأصبح رصيد الجزيرة 45 نقطة، مقابل 29 للظفرة العاشر.

ويلعب الخميس في ختام المرحلة، الاتحاد كلباء مع دبا الفجيرة، والفجيرة مع النصر، والإمارات مع عجمان.